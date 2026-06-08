Depozit de fier vechi din Sighișoara, cuprins de un incendiu

Sursă: realitatea.net

Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătrați.

Un incendiu puternic a cuprins, duminică, un depozit de fier vechi din orașul Sighişoara.

Din primele informații, nu sunt victime.

Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătrați.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş anunţă că incendiul se manifestă cu mari degajări de fum.