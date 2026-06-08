Advertising
Actualitate· 1 min citire
Depozit de fier vechi din Sighișoara, cuprins de un incendiu
8 iun. 2026, 08:54
Incendiu Sighisoara
Articol scris de Scris de Realitatea de Mures
Sursă: realitatea.net
Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătrați.
Un incendiu puternic a cuprins, duminică, un depozit de fier vechi din orașul Sighişoara.
Din primele informații, nu sunt victime.
Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătrați.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş anunţă că incendiul se manifestă cu mari degajări de fum.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:52 - România, sub asediul furtunilor. Meteorologii au emis Cod Galben de averse torențiale și vijelii
- 08:53 - Analiză Daniel Udrescu: Când partida simplă transformă o pierdere fiscală într-un profit artificial
- 08:22 - O dronă a explodat în Republica Moldova. Un localnic a alertat autoritățile care au demarat o anchetă și au izolat locul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News