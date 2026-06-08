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Depozit de fier vechi din Sighișoara, cuprins de un incendiu

8 iun. 2026, 08:54
Incendiu Sighisoara

Incendiu Sighisoara

Realitatea de MuresArticol scris de Realitatea de Mures
Sursă: realitatea.net

Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătrați.

Un incendiu puternic a cuprins, duminică, un depozit de fier vechi din orașul Sighişoara.

Din primele informații, nu sunt victime.

Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătrați.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş anunţă că incendiul se manifestă cu mari degajări de fum.

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