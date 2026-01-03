Franța elimină privilegiile pe viață pentru foștii premieri și miniștri de interne

Privilegiile au fost abolite de prim-ministrul Franței, Sebastien Lecornu

Începutul anului 2026 a marcat sfârșitul privilegiilor acordate foștilor prim-miniștri și miniștri de interne francezi. De joi, 1 ianuarie, aceștia nu vor mai putea beneficia de anumite avantaje în natură acordate anterior „pe viață”, în special posibilitatea de a deține o mașină de serviciu cu șofer și protecție polițienească.

Privilegiile, moștenite dintr-o epocă apusă și considerate depășite, au fost abolite de prim-ministrul Franței, Sebastien Lecornu în contextul unui buget extrem de restrâns, potrivit Le Figaro.

Această decizie este în primul rând simbolică, deoarece cheltuielile foștilor ocupanți ai Matignon (reședința oficială a prim-ministrului) s-au ridicat la 1,423 milioane de euro în 2023 (excluzând personalul de securitate), dar ar putea totuși duce la economii substanțiale, dând în același timp un bun exemplu.

Decizia este o linie clară pe care șeful guvernului a menținut-o încă de la începutul mandatului său. „Deși este normal ca Republica să-i protejeze pe cei amenințați, este de neconceput ca aceștia să beneficieze de privilegii pe viață datorită unui statut temporar”, a anunțat el la mijlocul lunii septembrie, la nici o săptămână după preluarea mandatului.

Protecție pe o perioadă limitată

Actualul prim-ministru a recunoscut la acea vreme că protecția polițienească putea fi într-adevăr acordată foștilor prim-miniștri și miniștrilor de interne, dar numai „pentru o perioadă limitată” și „reînnoită în funcție de riscul real ”. El a concluzionat afirmând că, începând cu 1 ianuarie 2026, „toate celelalte resurse puse la dispoziția foștilor prim-miniștri pe viață vor fi de acum înainte pentru o perioadă limitată”.

Foștii premieri ai Franței beneficiau de o secretară personală, o mașină oficială cu șofer și protecție polițienească aproape constantă. De acum înainte, doar cei care au părăsit funcția în urmă cu mai puțin de doi ani vor putea păstra această echipă de securitate.

Foștii miniștri de interne, singurii miniștri care se bucurau anterior de aceste privilegii, sunt de asemenea, afectați de măsură





