Imagine virală cu Erling Haaland. Ce suvenir inedit și-a cumpărat din SUA

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 15:51

Chiar dacă Norvegia și-a încheiat parcursul la Campionatul Mondial, Erling Haaland a reușit din nou să atragă atenția, de această dată printr-o apariție neobișnuită la revenirea în țara natală.

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