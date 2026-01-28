Incendiu la o casă din Mureș. Două persoane, găsite în stop cardio-respirator. Pompierii au început manevrele de resuscitare

Două persoane, în stop cardio-respirator

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au intervenit cu puțin timp în urmă la un incendiu izbucnit la o casă din localitatea Suseni, județul Mureș. La fața locului au ajuns două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, potrivit realitatea.net.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, iar pompierii au început imediat operațiunile de localizare și stingere. Din primele informații, în interior au fost identificate două victime aflate în stop cardio-respirator. Acestea au fost evacuate rapid din locuință, iar echipajele medicale au început manevrele de resuscitare.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Mureș, lt. Călușeri Alexandra, intervenția este în desfășurare, iar situația rămâne în dinamică.

