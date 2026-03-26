Incendiu masiv în județul Mureș. Pompierii încearcă de mai bine de două zile să stingă flăcările care au cuprins patru tone de deșeuri

Un incendiu de proporții izbucnit marţi, în oraşul Luduş, din judeţul Mureş, la deşeuri şi vegetaţie uscată, continuă să ardă de peste 48 de ore, flăcările extinzându-se din cauza vântului. Până acum, autorităţile au trimis patru mesaje RO-Alert prin care informează populaţia să evite zona, din cauza degajărilor mari de fum.

Pompierii din judeţul Mureş acţionează, de peste 48 de ore, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe un teren din zona oraşului Luduş, pe strada Ioan Theodor Olteanu, unde sunt depositate deşeuri de diverse tipuri.

„Incendiul a fost semnalat în data de 24 martie 2025, la ora 12:37. Echipajul din cadrul Punctului de Lucru Luduş, ajuns la locul intervenţiei, a constatat că incendiul se manifesta la deşeuri menajere pe o suprafaţă de aproximativ 30 de ari, fiind afectate circa 4 tone de deşeuri de diferite tipuri. Arderea se producea cu flacără deschisă şi degajări mari de fum. Pe fondul intensificării vântului, focul s-a extins şi la vegetaţia uscată din proximitate, fiind afectată o suprafaţă de aproximativ 400 de metri pătraţi”, informează oficialii ISU Mureş.

Încă din primele ore de la izbucnirea incendiului, autorităţile au trimis patru mesaje RO-Alert pentru informarea populaţiei, în condiţiile în care în zonă s-au produs degajări importante de fum.

Incendiul nu se mai manifestă cu flacără deschisă, însă continuă să ardă mocnit în profunzime, cu degajări reduse de fum.

La fiecare 10-12 ore, pomperii care intervin pentru stingerea focului sunt înlocuiţi de colegi.

Joi, la faţa locului au fost suplimentate echipajele de intervenţie, iar alături de pompierii militari intervin şi voluntarii de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Luduş, dar şi anagajaţi au Primăriei, cu o cisternă şi două buldoexcavatoare puse la dispoziţie de Primăria oraşului Luduş.