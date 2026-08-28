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Incendiu puternic la un depozit de cărbuni din Mureș. O hală industrială și o casă au fost mistuite de flăcări

FOTO: ISU Mureș

FOTO: ISU Mureș

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat28 aug. 2026, 07:57
Actualizat28 aug. 2026, 08:00
SursăRealitatea.Net

Un incendiu puternic a izbucnit vineri noaptea la un depozit de cărbuni din localitatea Bălăușeri, județul Mureș. Flăcările, care au cuprins aproximativ 400 de metri pătrați, au mistuit o hală industrială, dar și o casă aflată în apropiere.

O hală industrială și o casă din proximitate au fost mistuite de flăcări

”Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Târgu Mureş au fost solicitaţi în această noapte, în jurul orei 00:30, să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de cărbuni din localitatea Bălăuşeri. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la o hală industrială şi la o casă de locuit aflată în proximitate, pe o suprafaţă totală de aproximativ 400 de metri pătraţi”, a transmis ISU Mureș.

La fața locului, au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului Târgu Mureș, precum și echipaje ale SVSU Sângeorgiu de Pădure și SVSU Acățari. În sprijin au intervenit alte două autospeciale de stingere, de la Stația Miercurea Nirajului și Detașamentul Sighișoara.

De asemenea, la intervenție au participat și un echipaj SMURD, precum și un echipaj medical din cadrul SAJ. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul în jurul orei 05:00. În urma focului, aproximativ 400 de metri pătrați au fost afectați.

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