Ingrid Mocanu, după ce CNA a retras licența Realității Plus: „Dictatura se instaurează. A fost închisă în afara legii o televiziune”

Sursă: realitatea.net

Avocata Ingrid Mocanu a lansat la Realitatea Plus un atac dur la adresa autorităților, acuzând Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) că a acționat „în afara legii” când a decis suspendarea licenței de emisie a Realității Plus.

Ingrid Mocanu a afirmat că decizia reprezintă „o dovadă a instaurării unui regim dictatorial” în România.

Avocata a criticat dur comportamentul funcționarilor publici de la CNA care, în opinia sa, ar fi depășit competențele prevăzute de lege.

Mocanu a comparat acțiunea CNA cu metodele utilizate în regimurile totalitare, afirmând că „dictatura se instaurează din nou în aplauze”, așa cum s-a întâmplat, potrivit ei, în comunism și nazism.

Ea a susținut, de asemenea, că instituțiile statului, de la Curtea Constituțională la CNA, ar acționa la ordin politic.

Ingrid Mocanu: „Au mentalitate de dictatori cei care sunt în funcții înalte”

„Știți că atunci când eu mai scriam că vin la dumneavoastră sau când eram în studioul dumneavoastră de televiziune, spuneam că să mai vorbim atât cât ne mai lasă ăștia să mai vorbim. Nu era o glumă, era foarte serios, pentru că eu știu, îi cunosc, le cunosc mentalitatea unor astfel de indivizi.

Au mentalitate de dictatori cei care sunt în funcții înalte, care doresc să-și conserve funcțiile pentru că, fără acele funcții, ar fi nimeni în drum. Ar fi absolut niște neica nimeni muritori de foame. De fapt, asta este problema. Și atunci folosesc toate posibilitățile pe care le au la dispoziție în afara legii, evident, pentru că ceea ce s-a întâmplat acum este în afara legii și este și în afara legii penale. Adică a fost, din punctul meu de vedere, există suspiciuni de comiterea unei infracțiuni de abuz în serviciu, pentru că este clar că, dacă aveau toate probele că au fost achitate amenzile, s-a încălcat legea în mod flagrant de pe scaun.

„Este și o infracțiune”

Adică nu spui să se ducă la instanță, pentru că tu autoritatea administrativă, tu funcționar public și ei sunt acolo funcționari publici, ai încălcat norma primară care îți spune în ce condiții se poate închide o televiziune. Nu instanța este cea chemată să aprecieze, ci tu, funcționar public. Deci, din punctul meu de vedere, este și o infracțiune. Acum trebuie să observăm, pentru că pe mine nu mă șochează ce au făcut ei, să știți că la ei ne așteptam. Eu mă așteptam, cel puțin, pe mine mă șochează ce fac ceilalți jurnaliști, pentru că nu știu dacă observați, între ghilimele, jurnaliști, desigur, dar Antena 3, cât de mult s-a luptat ea cu Băsescu pe vremea aia, totuși Traian Băsescu nu și-a permis să o închidă. Da, le-a aruncat în pușcărie patronul, le-a luat sediul, a făcut toate nenorocirile de pe pământ împotriva lor. Traian Băsescu, da, acel turnător, dar nu și-a permis să le ridice licența.

„Regimul este dictatorial, nu mai este hibrid”

Ceea ce, din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat cu dumneavoastră este o evoluție a sistemului care, din punctul meu de vedere, este dictatorial, nu mai este regim hibrid. S-a trecut la regimul dictatorial, direct, este o dictatură pură ceea ce se întâmplă, care se instaurează în aplauze. Știm bine și regimul comunist s-a instaurat în aplauze, îi aplaudau pe Gheorghiu Dej, pe Ana Pauker, care băga spaima în burghezi, care confisca proprietăți, care arunca în pușcărie oameni nevinovați și care îi ducea la canal să moară, care interzicea copiilor acelor oameni să ocupe să facă facultăți sau să se ocupe orice funcții în statul român.

Deci, dictatura se instaurează și de această dată în aplauze și comunismul s-a instaurat în aceeași manieră și nazismul s-a instaurat în aplauzele poporului de atunci, german, nu avem niciun fel de dubiu.

„Se instaurează dictatura. CNA-ul închide o televiziune pentru că nu îi place să critice pe cei pe care i-au pus în funcții”

Eu, personal, cred că în acest moment se instaurează dictatura, completă, pentru că anularea legilor a fost doar un pas, a fost dispusă de un organ numit politic, Curtea Constituțională, același lucru s-a întâmplat și acum. Un organ numit politic, CNA-ul, închide o televiziune pentru că nu îi place să critice pe cei care i-au pus în funcții. Și funcțiile lor, mutarea lor pe o altă funcție tot politică, pentru că pe un examen corect ei nu ar fi în stare, nu ar fi capabili să ocupe vreo poziție undeva în statul român.

Deci, acest lucru l-au făcut pentru a-și conserva pozițiile, funcțiile și influența pe care o au la oamenii politici. Vinovați, da, sunt ei, dar mai mult decât atât, sunt oamenii politici care, după cum observ, nici măcar unul nu îndrăznește, din partidele, bineînțeles, de la putere, nu îndrăznește să condamne vehement ceea ce s-a întâmplat la CNA și ceea ce au făcut reprezentanții lor, ceea ce mă conduce la ideea că a fost pusă la cale.

Nu știu dacă nu cumva la întâlnirea de la Cotroceni, de ieri, nu cumva s-a discutat și acest lucru și dacă nu cumva domnul Nicușor Dan a fost informat cu privire la ceea ce se întâmplă, așa cum a fost informat cu certitudine cu privire la toate nenorocirile pe care le fac băieții ăștia.”, a declarat Ingrid Mocanu la Realitatea Plus.