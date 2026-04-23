Jaqueline Cristian, calificare dramatică în turul 3 la Madrid: a salvat 3 mingi de meci într-un meci ce a durat 3 ore

Jaqueline Cristian continuă parcursul excelent la turneul WTA 1000 de la Madrid, reușind o calificare spectaculoasă în turul 3 după un meci dramatic de peste trei ore.

Românca a învins-o pe Yuliia Starodubtseva (Ucraina, 53 WTA) cu 3-6, 7-6, 6-4, într-o partidă în care a fost la un pas de eliminare. Cristian a pierdut primul set, iar în actul secund a fost condusă cu 4-2 și apoi 6-5, însă a reușit să salveze trei mingi de meci și să întoarcă incredibil situația în tie-break.

În decisiv, românca a gestionat mai bine momentele importante și a închis meciul, obținând astfel o victorie de referință în turneu.

În turul următor, Jaqueline Cristian ar putea avea un duel de foc cu liderul mondial Aryna Sabalenka, dacă aceasta își câștigă meciul din turul anterior cu Peyton Stearns (SUA, 43 WTA).

Advertising

Pentru accederea în optimile de finală, românca și-a asigurat un premiu de 54.110 euro și 65 de puncte WTA. România mai este reprezentată pe tabloul de simplu de Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, care joacă în turul 2.