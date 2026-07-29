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Jurnalista Ana Maria Păcuraru acceptată în Asociația Corespondenților Străini de la Casa Albă
Ana Maria Păcuraru
Publicat29 iul. 2026, 16:09
Actualizat29 iul. 2026, 16:10
Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a fost acceptată oficial ca membru al White House Foreign Correspondents’ Association (WHFCA) — asociația care reunește corespondenții străini acreditați să acopere activitatea Casei Albe și a administrației americane.
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