Actualitate· 1 min citire
Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, vocea României la forumul internațional de la Dunhuang
30 mai 2026, 10:37
Ana Maria Păcuraru
Articol scris de Scris de Ionuț Nichita
Ana Maria Păcuraru a reprezentat România la Forumul Internațional al Mass-Media și Think Tank-urilor organizat la Dunhuang, în China. În discursul susținut în fața reprezentanților presei și instituțiilor participante, jurnalista Realitatea PLUS a vorbit despre rolul istoric al localității, unul dintre cele mai importante puncte ale Drumului Mătăsii, dar și despre identitatea și moștenirea civilizațională a României. Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist român prezent în aceste zile în China.
