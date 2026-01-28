Misterul unei românce dispărute în Italia continuă după 13 ani. Cazul Florentinei Nițescu, readus în atenția publică
Misterul unei românce dispărute în Italia continuă după 13 ani. Cazul Florentinei Nițescu, readus în atenția publică
Au fost mobilizate echipe canine
Dispariția Florentinei Nițescu, o româncă stabilită în Italia, rămâne nerezolvată la mai bine de un deceniu de la momentul în care a fost văzută ultima dată. Cazul a fost readus în atenția publicului italian de emisiunea „Chi l’ha visto?”, care, duminică, 25 ianuarie 2026, a relansat apelul către martori sau persoane care ar putea deține informații relevante.
Florentina Nițescu avea 33 de ani în ianuarie 2013, când a dispărut fără urmă din localitatea Albareto, provincia Parma. Locuia acolo împreună cu partenerul său, Paolo Devincenzi, și cu fiul lor, un copil de aproape doi ani la acea vreme.
Ultima zi în care a fost văzută
Potrivit declarațiilor oferite de Devincenzi, în ziua dispariției ar fi existat o tensiune în cuplu, generată de un mesaj primit de Florentina de la un număr din România. Discuția ar fi degenerat într-o ceartă, iar femeia ar fi părăsit locuința, fără a mai reveni.
Bărbatul a susținut constant că partenera sa ar fi plecat voluntar, ipoteză pe care a considerat-o plauzibilă, chiar dacă aceasta a lăsat în urmă un copil foarte mic. Dispariția a fost însă reclamată autorităților abia pe 31 ianuarie 2013, la aproximativ șase zile după momentul indicat, un detaliu care a atras imediat atenția anchetatorilor.
O anchetă de amploare, fără rezultat
În primele etape ale investigației, carabinierii din Borgotaro au ridicat de la domiciliul lui Devincenzi un autoturism și un camion, supuse ulterior expertizelor. Zona Albareto și împrejurimile au fost percheziționate minuțios, cu sprijinul unităților RIS din Parma și al altor structuri specializate.
Au fost mobilizate echipe canine, inclusiv din Rosignano, cunoscute pentru implicarea lor în alte cazuri celebre de dispariție. Au fost verificate cursurile de apă Gotra și Taro, terenuri agricole și zone împădurite din Boschetto. Având în vedere că Devincenzi activa în domeniul serviciilor funerare, anchetatorii au extins verificările până la cimitire.
Potrivit presei italiene, inclusiv Corriere della Sera, aproximativ 900 de nișe funerare din Albareto au fost inspectate, fără ca vreo urmă a Florentinei să fie descoperită.
Suspiciuni, apoi clasarea dosarului
De-a lungul anilor, Paolo Devincenzi a fost considerat principalul și, pentru o perioadă îndelungată, singurul suspect într-un dosar penal ce viza ipoteze grave, inclusiv omor voluntar și ascunderea unui cadavru. În lipsa probelor concrete și a descoperirii unor rămășițe umane care să poată fi atribuite Florentinei Nițescu, ancheta a fost clasată în mai 2018.
Un element care a rămas însă neclar este legat de achiziționarea unei cantități neobișnuit de mari de carburant. Ancheta a consemnat că, în perioada 24–27 ianuarie 2013, Devincenzi ar fi folosit cinci carduri aparținând unei companii din zona Parmei pentru a cumpăra aproximativ 753 de litri de combustibil, în valoare de peste 1.200 de euro. Utilizarea exactă a acestei cantități nu a fost lămurită, iar în 2016, când a fost investigat pentru folosirea necorespunzătoare a cardurilor, bărbatul a ales să nu ofere declarații.
Declararea morții prezumate
În lipsa oricărei vești despre Florentina Nițescu, Paolo Devincenzi, prin intermediul avocatului său, Sandro Milani, a solicitat instanței declararea morții prezumate. Legea italiană prevede un termen de zece ani de la dispariție pentru inițierea unei astfel de proceduri, termen care a fost depășit în acest caz.
Moartea prezumată este o decizie judiciară ce produce efecte similare decesului real, inclusiv în ceea ce privește succesiunea și statutul civil, stabilind totodată o dată oficială a morții.
Fiul Florentinei a crescut alături de tatăl său, beneficiind în primii ani și de sprijinul bunicii paterne.
Emisiunea „Chi l’ha visto?” reia apelul către public: orice persoană care își amintește un detaliu sau deține informații, oricât de aparent nesemnificative, este încurajată să le transmită autorităților.
La 13 ani de la dispariție, cazul Florentinei Nițescu rămâne un mister dureros: o mamă dispărută fără explicații, o familie care nu a încetat să spere și un copil care a crescut cu un gol imposibil de umplut.
Sursa: Realitatea Din Italia
Citește și:
- 21:50 - Prințesa de Wales impresionează prin eleganță, alături de Prințul William, la un eveniment din Țara Galilor
- 21:06 - Comisia Europeană respinge un nou fond pentru avort și recomandă folosirea mecanismelor existente
- 20:42 - Rusia nu are termen pentru oprirea războiului din Ucraina: „Avem doar obiective de îndeplinit”
- 19:43 - Planul de relansare al TAROM după o pierdere de peste 30 de milioane de euro: noi rute, parteneriate și o aplicație mobilă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News