Moarte suspectă în Florești. Un cunoscut membru al Societății Culturale Avram Iancu, care construia un sat românesc în SUA, găsit fără viață în casă

O anchetă a fost declanșată în comuna Florești, după ce un bărbat cu dublă cetățenie, română și americană, a fost găsit mort în locuința sa.

Victima este Gheorghe Chindriș, o figură cunoscută în mediul cultural clujean, implicat în Societatea Culturală Avram Iancu și în Asociația Maramureșenilor din Cluj. Circumstanțele în care a fost descoperit trupul său ridică suspiciuni serioase, iar primele informații indică posibilitatea unei crime.

Intervenția poliției și primele verificări

Potrivit autorităților, apelul care anunța tragedia a fost înregistrat în jurul prânzului. „În data de 14 februarie a.c., în jurul orei 12:50, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Florești au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un imobil din comuna Florești, a fost identificată o persoană decedată.”

Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, unde au început procedurile standard pentru astfel de situații. Au fost mobilizați polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, specialiști ai Serviciului de Investigații Criminale, precum și agenți ai Poliției Municipiului Cluj-Napoca și ai Secției 6 Poliție Rurală Florești. Toți au participat la cercetarea minuțioasă a locuinței, în încercarea de a stabili ce s-a întâmplat în orele sau minutele care au precedat decesul.

În paralel, un medic legist a fost chemat pentru a efectua primele constatări medico-legale, necesare pentru stabilirea cauzei morții. Poliția a confirmat identitatea victimei, precizând că este vorba despre un bărbat de 65 de ani.

În acest moment, anchetatorii analizează toate pistele posibile, iar detaliile privind modul în care Gheorghe Chindriș și-a pierdut viața urmează să fie stabilite pe baza probelor ridicate din locuință și a expertizelor medico-legale.

Cine era Gheorghe Chindriș

Gheorghe Chindriș era cunoscut în comunitatea românească drept omul care a reușit ceea ce mulți considerau imposibil: să aducă România peste ocean, în mijlocul Americii. Stabilit în Statele Unite și devenit cetățean american în 2004, Chindriș a căutat mereu o modalitate de a păstra legătura cu rădăcinile sale. În 2010, prin intermediul Mănăstirii „Înălțarea Domnului”, a contribuit la achiziționarea unui teren de 27 de hectare în orașul Clinton, statul Michigan, un spațiu cu râu și două lacuri, care urma să devină fundația unui proiect unic în diaspora românească.

În jurul unei biserici maramureșene din lemn, adusă ca simbol al tradiției, Chindriș a pus bazele unui sat românesc în toată regula, cu ulițe și case tradiționale reprezentative pentru diferite zone etnografice ale țării. Planurile prevedeau ridicarea unor locuințe ce vor funcționa ca un muzeu în aer liber. Prima dintre aceste construcții urma să fie o reproducere fidelă a casei lui Avram Iancu, un omagiu adus istoriei și identității românești pe care Gheorghe Chindriș a încercat să le păstreze vii chiar și la mii de kilometri distanță.

Ce spun vecinii despre Gheorghe Chindriș

Reporterii i-au intervievat pe vecinii bărbatului. Aceștia spun că Gheorghe Chindriș era un om foarte politicos.

