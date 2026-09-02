ONU trage un nou semnal de alarmă: pragul de 1,5°C ar putea fi depășit în doar câțiva ani. Ce urmează după

Lumea se apropie de o perioadă în care temperatura medie globală va trece peste limita de 1,5°C față de nivelurile preindustriale, avertizează UNEP. Chiar și o depășire temporară ar putea intensifica fenomenele extreme și provoca pierderi greu de recuperat.
Pragul de 1,5°C considerat esențial pentru limitarea celor mai grave efecte ale schimbărilor climatice ar putea fi depășit în doar câțiva ani, avertizează Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, UNEP. O asemenea evoluție ar aduce mai multe fenomene meteorologice extreme și ar pune o presiune și mai mare pe ecosisteme, ghețari și orașele de coastă aflate la altitudini reduse.
ONU avertizează asupra unor noi recorduri de temperatură. Următorii cinci ani ar putea fi printre cei mai fierbinți din istorie
UNEP susține că temperaturile ar putea reveni ulterior sub acest nivel, însă posibilitatea este considerată „extrem de incertă”. Pentru ca acest lucru să se întâmple, statele ar trebui să reducă rapid emisiile de gaze cu efect de seră și, în același timp, să elimine din atmosferă cantități importante de dioxid de carbon deja acumulat.
De ce este atât de important pragul de 1,5°C?
Prin Acordul de la Paris din 2015, guvernele lumii și-au asumat obiectivul de a limita creșterea temperaturii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale. Această limită a fost stabilită pentru a reduce riscul unor efecte climatice severe, însă UNEP consideră acum foarte probabil ca lumea să intre într-o perioadă în care pragul va fi depășit.
În acest scenariu, obiectivul nu mai este doar evitarea depășirii, ci și scurtarea cât mai mult a perioadei în care temperaturile globale rămân peste 1,5°C. Raportul avertizează că fiecare an pierdut și fiecare creștere suplimentară a temperaturii fac recuperarea mai dificilă și sporesc riscurile. „Fiecare an de întârziere și fiecare fracțiune de grad peste 1,5°C cresc riscurile și îngreunează recuperarea”, avertizează raportul.
UNEP atrage atenția și asupra unui alt pericol: chiar dacă temperaturile ar coborî ulterior, unele dintre pierderile provocate de încălzirea globală ar putea deveni ireversibile. Cu alte cuvinte, revenirea sub prag nu ar însemna automat și repararea tuturor efectelor produse între timp, notează Reuters.
Cât ar putea crește temperatura globală în următorii ani?
Cel mai optimist scenariu analizat de UNEP arată că temperatura globală ar putea ajunge la un maxim de aproximativ 1,8°C peste nivelurile preindustriale, chiar dacă toate angajamentele climatice asumate în prezent de state ar fi respectate. Acesta este însă scenariul favorabil.
În condițiile politicilor aplicate în prezent, perspectivele sunt mai îngrijorătoare. Încălzirea globală ar urma să ajungă la aproximativ 2,6°C până în anul 2100, un nivel mult peste ținta stabilită prin Acordul de la Paris.
O astfel de creștere ar amplifica riscurile atât pentru oameni, cât și pentru mediu. Valurile de căldură și ploile extreme ar putea deveni mai severe, în timp ce topirea ghețarilor și creșterea nivelului mărilor ar pune o presiune suplimentară pe regiunile vulnerabile și pe comunitățile de coastă.
Europa de Vest, lovită de temperaturi record, secetă și incendii. Vara lui 2026 împinge din nou limitele climatice
Eliminarea carbonului din atmosferă devine tot mai importantă
În fața riscului ca pragul de 1,5°C să fie depășit, UNEP consideră că eliminarea dioxidului de carbon deja acumulat în atmosferă va deveni „critică” pentru limitarea încălzirii globale. Printre soluțiile menționate se numără împădurirea și plantarea unor noi suprafețe de pădure, care pot absorbi o parte din carbonul prezent în atmosferă.
Organizația avertizează însă că aceste măsuri nu pot înlocui reducerea emisiilor produse în prezent. Cu alte cuvinte, plantarea de păduri sau alte metode de captare a carbonului nu sunt suficiente dacă statele continuă să emită în atmosferă cantități mari de gaze cu efect de seră.
Pentru a limita cât mai mult depășirea pragului de 1,5°C, statele trebuie să accelereze reducerea emisiilor și să pună în practică angajamentele climatice deja asumate. Cu cât aceste măsuri sunt amânate mai mult, cu atât riscurile cresc, iar posibilitatea de a ține sub control efectele încălzirii globale devine mai redusă.