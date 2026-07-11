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Petrecere aniversară transformată în coșmar în Mureș. Atacatori cu bâtă de baseball și topor au rănit trei oameni
Bărbați răniți în Mureș/ Sursa foto: Dobrater Media
Publicat11 iul. 2026, 18:36
SursăRealitatea.net
O petrecere aniversară din localitatea Petelea, județul Mureș, s-a transformat într-un coșmar pentru oamenii aflați la eveniment. Potrivit informațiilor din presa locală, atmosfera de sărbătoare a fost întreruptă brusc, după ce două persoane ar fi pătruns la petrecere înarmate cu o bâtă de baseball și un topor.
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