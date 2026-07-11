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Petrecere aniversară transformată în coșmar în Mureș. Atacatori cu bâtă de baseball și topor au rănit trei oameni

Bărbați răniți în Mureș/ Sursa foto: Dobrater Media

Bărbați răniți în Mureș/ Sursa foto: Dobrater Media

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat11 iul. 2026, 18:36
SursăRealitatea.net

O petrecere aniversară din localitatea Petelea, județul Mureș, s-a transformat într-un coșmar pentru oamenii aflați la eveniment. Potrivit informațiilor din presa locală, atmosfera de sărbătoare a fost întreruptă brusc, după ce două persoane ar fi pătruns la petrecere înarmate cu o bâtă de baseball și un topor.

În doar câteva secunde, muzica s-a oprit, iar locul a fost cuprins de panică. Martorii au povestit că țipetele celor prezenți au înlocuit atmosfera festivă, în timp ce agresorii ar fi provocat haos și i-ar fi atacat pe participanți. În urma atacului violent, trei persoane au fost rănite grav și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Victimele au fost transportate la spital, unde au primit tratament de specialitate, conform Dobrater Media.

Dobrater Media a prezentat și mărturii ale victimelor, care au descris momentul în care aniversarea s-a transformat într-o scenă de violență. Oamenii au povestit cu greu clipele de panică prin care au trecut. Autoritățile au deschis cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs atacul, cine sunt persoanele implicate și care a fost motivul conflictului.

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