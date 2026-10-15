Poliția din Mureș a supravegheat șoselele din elicopter. 8 șoferi, sancționați pentru depășiri ilegale

Polițiștii din Mureș au sancționat 8 șoferi pentru depășiri neregulamentare surprinse din elicopter. Amenzile au ajuns la 3.460 de lei, iar permisele au fost suspendate.
Polițiștii rutieri din județul Mureș au desfășurat acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic, cu sprijinul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În perioada 12–14 octombrie, echipajele au monitorizat mai multe drumuri din județ, urmărind în special depășirile neregulamentare și alte manevre care pot provoca accidente grave.
În urma controalelor, numai în ziua de 14 octombrie au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale pentru depășiri efectuate cu încălcarea regulilor de circulație. Abaterile au fost observate din aer, iar informațiile au fost transmise în timp real echipajelor de poliție aflate la sol.
Polițiștii au monitorizat traficul din elicopter
Acțiunile au fost organizate de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, în colaborare cu Inspectoratul General de Aviație al MAI. Verificările s-au concentrat pe sectoarele de drum cu risc rutier ridicat, unde manevrele periculoase pot pune în pericol atât șoferii, cât și ceilalți participanți la trafic.
Supravegherea aeriană le-a permis polițiștilor să observe încălcările regulilor de circulație și să transmită rapid datele către echipajele de la sol. Acestea au oprit ulterior conducătorii auto vizați și au aplicat sancțiunile prevăzute de lege.
Amendă de 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
Unul dintre cazurile constatate pe DJ151D a vizat un bărbat de 44 de ani, din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Acesta circula dinspre Ungheni către Acățari și a efectuat o depășire prin încălcarea marcajului longitudinal continuu care separă sensurile de mers.
Pentru abaterea comisă, șoferul a primit o amendă de 1.730 de lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 60 de zile.
Tot pe DJ151D, polițiștii au identificat un conducător auto din Ungaria care a depășit un autocamion în zona unei treceri pentru pietoni, semnalizată și marcată corespunzător.
Și în acest caz, sancțiunea a fost de 1.730 de lei, însoțită de suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile.
Un tânăr din Crăciunești, sancționat pentru două depășiri ilegale
Un alt caz a fost înregistrat în cazul unui tânăr de 23 de ani, din comuna Crăciunești, surprins în timp ce efectua două depășiri neregulamentare pe același sector de drum.
Prima manevră a avut loc în zona unei treceri pentru pietoni, iar cea de-a doua, într-un sector în care indicatorul rutier interzicea depășirea.
Pentru cele două abateri, tânărul a primit amenzi în valoare totală de 3.460 de lei. Totodată, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru câte 60 de zile pentru fiecare faptă.
Poliția anunță că verificările vor continua
Reprezentanții IPJ Mureș au transmis că acțiunile de monitorizare a traficului cu sprijin aerian vor continua și în perioada următoare.
Polițiștii le reamintesc șoferilor că depășirile neregulamentare, în special cele efectuate peste marcajul continuu sau în apropierea trecerilor pentru pietoni, pot avea consecințe grave.
Respectarea indicatoarelor și marcajelor rutiere, adaptarea conduitei la condițiile de drum și evitarea manevrelor riscante sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor și protejarea tuturor participanților la trafic.