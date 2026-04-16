Polițiștii din Mureș, în alertă după o posibilă depistare a lui Emil Gânj, unul dintre cei mai căutați infractori din România

Alertă de securitate în județul Mureș, după ce o persoană a sunat la 112 și a anunțat că ar fi văzut un bărbat care semăna cu Emil Gânj, unul dintre cei mai căutați infractori din România. Potrivit apelului, individul ar fi fost observat în localitatea Senereuș, situată la aproximativ 30 de kilometri de Târgu Mureș.

Martorul le-a spus polițiștilor că bărbatul semăna cu Gânj, purta un hanorac negru și avea gluga pe cap. În zonă au fost trimise echipaje de poliție care fac verificări pentru a stabili dacă informația se confirmă.

Emil Gânj este căutat de autorități de mai multe luni. Acesta are de executat un an de închisoare pentru nerespectarea unui ordin de protecție și a fost trimis în judecată în lipsă pentru omor calificat, profanare de cadavre, distrugere, violare de domiciliu și încălcarea unui ordin de protecție.

Bărbatul este acuzat că, în data de 8 iulie 2025, și-ar fi ucis fosta iubită, după care ar fi incendiat trupul acesteia în locuință.