Prințesa de Wales impresionează prin eleganță, alături de Prințul William, la un eveniment din Țara Galilor
Prințesa de Wales a atras toate privirile în timpul unei apariții publice alături de soțul său, prințul William, la un eveniment desfășurat în Țara Galilor, organizat înainte de Ziua Sfântului David.
Kate a optat pentru o haină elegantă semnată Alexander McQueen, într-o nuanță burgundy, pe care a asortat-o cu cizme din piele marca Gianvito Rossi, într-un ton merlot. Ambele piese au mai fost purtate și în 2024, cu ocazia vizitei oficiale în Qatar.
Ținuta a fost completată cu o bluză cu fundă la gât și o fustă plisată midi, estimată la aproximativ 570 de euro, oferind un plus de rafinament apariției sale.
Pentru un accent discret de strălucire, prințesa a ales o pereche de cercei cu citrin, evaluați la circa 1.600 de euro. În semn de respect față de tradițiile locale, Kate a purtat și o broșă în formă de narcisă, simbol național al Țării Galilor, asociat în mod tradițional cu sărbătoarea Sfântului David.
Cuplul regal a călătorit în regiunea Powys, cunoscută pentru numărul ridicat de voluntari raportat la populație, pentru a evidenția importanța spiritului comunitar.
Prima oprire a vizitei a fost la centrul „Hanging Gardens” din Llanidloes, un spațiu dedicat dezvoltării creativității și rezilienței locale. Acolo, Kate și William s-au întâlnit cu voluntarii, au participat la activități și, totodată, la pregătirile pentru celebrarea zilei de 1 martie.
Prin prezența lor, cei doi au transmis un mesaj de susținere față de comunitățile locale și față de valorile tradiționale ale regiunii.
