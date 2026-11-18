Raed Arafat, avertisment după cutremurul din Vrancea: "Românii trebuie să fie pregătiți pentru primele 72 de ore"
Cutremur în România
După cutremurul de 5,7 din Vrancea, Raed Arafat avertizează că salvatorii nu pot ajunge rapid la toate victimele unui seism major. Ce trebuie să știe românii.
Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea readuce în atenție problema pregătirii României pentru un seism de proporții. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a transmis un avertisment important populației și a explicat de ce echipele de intervenție nu ar putea ajunge simultan la toate persoanele care ar avea nevoie de ajutor în cazul unui cutremur devastator.
Potrivit oficialului, echipajele Inspectoratelor pentru Situații de Urgență au verificat zonele în care s-a resimțit seismul din Vrancea, fără să identifice pagube în urma primelor evaluări.
Verificări după cutremurul din Vrancea. Ce au constatat echipele ISU
După producerea cutremurului cu magnitudinea de 5,7, autoritățile au mobilizat echipaje de intervenție pentru a verifica eventualele efecte ale mișcării seismice.
Raed Arafat a precizat că a fost înregistrată și o sesizare privind o persoană peste care ar fi căzut obiecte de mobilier în timpul cutremurului. La sosirea echipajelor la adresa indicată, însă, persoanele care solicitaseră ajutorul nu au mai putut fi contactate.
În urma verificărilor desfășurate în regiune, salvatorii nu au identificat pagube. Șeful DSU a atras totuși atenția că eventualele fisuri sau deteriorări ale clădirilor pot fi observate și semnalate ulterior de către locuitori.
Raed Arafat: Salvatorii nu pot ajunge la toate victimele în cazul unui cutremur major
Una dintre cele mai importante probleme ridicate de producerea unui cutremur puternic este capacitatea autorităților de a interveni rapid în toate zonele afectate.
Întrebat dacă România dispune de suficiente echipe și echipamente pentru gestionarea unui dezastru major, Raed Arafat a explicat că nivelul de pregătire este mai bun decât în anii trecuți. Cu toate acestea, amploarea unui eventual seism ar putea depăși capacitatea de intervenție imediată a salvatorilor.
„În cazul unui cutremur grav este absolut imposibil ca echipajele să ajungă în câteva minute la toți care au nevoie de ajutor”, a explicat șeful DSU.
Acesta a subliniat că oamenii trebuie să înțeleagă importanța pregătirii individuale și a sprijinului reciproc în primele ore după producerea unui dezastru.
Raed Arafat a insistat asupra necesității ca fiecare familie să aibă în locuință o trusă de urgență care să asigure supraviețuirea timp de cel puțin 72 de ore.
Potrivit acestuia, în situația unui cutremur devastator, vecinii și persoanele aflate în apropiere ar putea fi primii care oferă ajutor victimelor, inclusiv prin acordarea primului ajutor până la sosirea echipajelor specializate.
Cât de pregătită este România pentru un cutremur devastator
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a precizat că autoritățile au făcut progrese în pregătirea pentru intervenția în cazul unor dezastre naturale.
Au fost organizate exerciții de amploare, menite să testeze capacitatea de reacție a echipelor de salvare. Unul dintre cele mai importante exerciții a avut loc în 2025 și a simulat producerea unui cutremur care ar afecta Bucureștiul și alte patru județe.
„Suntem pregătiți să intervenim, dar bineînțeles depinde de impactul cutremurului care poate să apară. Deci suntem mai bine pregătiți ca acum câțiva ani”, a declarat Raed Arafat.
Oficialul a explicat că amploarea distrugerilor, numărul victimelor și accesibilitatea zonelor afectate vor influența direct timpul necesar intervenției.
Ce trebuie să faci în timpul unui cutremur. Recomandările lui Raed Arafat
Raed Arafat le recomandă românilor să își păstreze calmul în timpul unui cutremur și să respecte câteva reguli esențiale pentru a evita accidentările.
Printre cele mai importante măsuri de protecție se numără:
Adăpostirea sub o masă solidă sau într-un loc cât mai sigur din locuință.
Protejarea capului și a corpului împotriva obiectelor care pot cădea.
Evitarea ferestrelor, suprafețelor vitrate și pereților exteriori.
Evitarea folosirii liftului în timpul seismului.
Renunțarea la încercarea de a coborî pe scări cât timp clădirea se zguduie.
După încetarea mișcării seismice, este importantă verificarea instalațiilor de gaz și electricitate, precum și oprirea acestora dacă există riscuri și operațiunea poate fi făcută în siguranță.
Trusa de urgență pentru 72 de ore, esențială în cazul unui cutremur
Un alt mesaj important transmis de șeful DSU vizează pregătirea locuinței pentru situații de urgență.
Fiecare familie ar trebui să aibă pregătit un kit de supraviețuire pentru cel puțin 72 de ore, care să includă apă, alimente neperisabile, medicamente necesare, lanternă, baterii, trusă de prim ajutor și documente importante.
Raed Arafat a recomandat populației să se informeze din surse oficiale despre comportamentul corect înainte, în timpul și după un cutremur.
Informații suplimentare despre măsurile de protecție și pregătirea pentru situații de urgență sunt disponibile pe platforma fiipregatit.ro și în aplicația DSU.
Mesajul autorităților este clar: pregătirea individuală și solidaritatea dintre oameni pot face diferența în primele ore după producerea unui cutremur major, atunci când echipele de salvare ar putea avea nevoie de timp pentru a ajunge în toate zonele afectate.
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