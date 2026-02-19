Raed Arafat, după RO-Alertul transmis la ora 4 dimineața

„Mesajele se trimit pe baza informărilor primite de la ANM. Existau riscuri majore!”

Șeful Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a reacționat după valul de critici apărute în mediul online, după ce autoritățile au transmis în cursul nopții de marți spre miercuri un mesaj RO-Alert, la ora 04:00, pe fondul codului roșu de ninsoare și viscol.

Arafat a explicat că transmiterea mesajului nu a fost o decizie arbitrară, ci s-a făcut în baza unei proceduri clare, aplicate automat atunci când este emis un cod roșu de fenomene meteo periculoase. Potrivit acestuia, intervalul orar ales a coincis cu momentul în care o parte dintre oameni se pregăteau să plece la serviciu sau erau deja în trafic, iar riscurile erau reale: copaci căzuți, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse sau alte pericole generate de viscol.

Raed Arafat, după RO-Alertul dat la 4 dimineața: „Ora era una limită, oamenii plecau la serviciu”

„Văzând comentariile referitoare la mesajul RO-ALERT emis de ISU B-IF în cursul nopții, doresc să clarific unele aspecte. RO-ALERT se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu.

Mesajele RO-ALERT se transmit pe baza informărilor primite de la ANM și sunt emise la nivelul dispeceratului, fără a fi necesare aprobări suplimentare. Codul roșu de ninsori și viscol presupune fenomene periculoase, precum copaci căzuți, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse sau alte riscuri majore pentru populație”, a explicat Raed Arafat

Raed Arafat a recunoscut că sunetul puternic al alarmei poate crea disconfort, însă a explicat că acesta este standard și nu poate fi modificat în prezent. Totuși, există demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situațiile care apar noaptea și nu necesită trezirea întregii populații, ci doar informarea celor aflați în risc.

Ce spune șeful DSU despre alarma mesajului RO-Alert

„Înțelegem situația și ne cerem scuze pentru disconfortul creat unor persoane, însă solicităm înțelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor. Nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub incidența codului roșu, persoanele aflate în siguranță în locuințe de cele care sunt sau urmează să fie expuse, fără a cunoaște situația reală.

Sunetul emis de RO-ALERT este unul standard și nu poate fi modificat în prezent. Există însă demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situații care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații, ci doar informarea persoanelor aflate în risc de expunere. Implementarea acestui lucru depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme, respectiv Android și iOS. Vom ține populația informată cu privire la demersurile realizate.

Totodată, aș dori, pe această cale, să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit, din structurile MAI și din structurile celorlalte autorități centrale și locale, dar mai ales vreau să le mulțumesc cetățenilor care au colaborat pe durata perioadei în care ne-am aflat sub incidența codurilor portocaliu și roșu”, a mai punctat șeful DSU.