Restricții de circulație în Târgu Mureș, sâmbătă, 10 octombrie. Centrul orașului va fi închis

Restricții de circulație în Târgu Mureș, sâmbătă, 10 octombrie 2026. Centrul orașului va fi închis între 08:00 și 13:00 pentru Rally 60.
Șoferii și călătorii din Târgu Mureș trebuie să țină cont de o serie de restricții de circulație programate pentru sâmbătă, 10 octombrie 2026. Centrul municipiului va fi închis temporar traficului, ca urmare a desfășurării evenimentului Rally 60.
Potrivit reprezentanților Transportului Local, restricțiile vor fi valabile în intervalul 08:00–13:00.
Ce zone din centrul orașului vor fi închise
În perioada menționată, circulația rutieră va fi restricționată pe tronsonul cuprins între Mureș Mall și Catedrala Mare, precum și pe strada Artei.
Măsura este necesară pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului Rally 60.
Autobuzele vor circula pe trasee deviate
Și transportul public va fi afectat de restricțiile impuse în centrul municipiului Târgu Mureș.
Autobuzele care tranzitează zona centrală vor circula pe trasee alternative, fiind deviate prin strada Cuza Vodă și strada Călărașilor.
Reprezentanții Transportului Local le recomandă călătorilor să ia în calcul modificările temporare atunci când își planifică deplasările de sâmbătă dimineața.
Restricții temporare de circulație în Târgu Mureș
Restricțiile sunt programate să fie ridicate după ora 13:00, odată cu încheierea intervalului anunțat pentru desfășurarea evenimentului.
Șoferii care au drum prin centrul municipiului Târgu Mureș sunt sfătuiți să își planifice din timp traseul și, pe cât posibil, să utilizeze rute alternative pentru a evita zona afectată.
Evenimentul Rally 60 aduce, astfel, modificări temporare ale circulației în centrul orașului Târgu Mureș, sâmbătă, 10 octombrie 2026, în intervalul 08:00–13:00.