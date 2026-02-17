România, lovită de cel mai crunt episod de iarnă: cod portocaliu de viscol și ninsori

ANM a emis mai multe avertizări de vreme rea în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă în perioada 17 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, care anunță vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

Marți, 17 februarie, vremea va fi rece în regiunile extracarpatice, unde temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -4 și 4 grade. Miercuri, frigul se va menține în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, cu maxime cuprinse între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii țări, situându-se între -8 și 0 grade.

Temporar, vor fi precipitații în special în sudul, centrul și estul teritoriului. În cursul zilei de marți acestea vor fi mixte, iar ulterior vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă, în medie de 5–15 centimetri, iar local de 20–30 de centimetri. Cantitățile de apă pot ajunge la 10–20 l/mp și izolat peste 25 l/mp. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara zilei de marți în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45–65 km/h. În sud și est, temporar, va fi viscol și vizibilitate scăzută.

Meteorologii au emis și mai multe avertizări Cod galben și Cod portocaliu. În intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 12:00, în sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ, strat consistent de zăpadă și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 70 km/h și vizibilitate redusă sub 100 de metri.

Pentru zonele montane, în special Carpații Meridionali, cea mai mare parte a Carpaților Orientali și Munții Banatului, este valabil un Cod galben de viscol și intensificări ale vântului, cu rafale de 70–90 km/h și depuneri de zăpadă de 10–20 de centimetri.

De asemenea, în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00, Muntenia și sudul Moldovei se află sub Cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol puternic. Se estimează depuneri de zăpadă de 20–50 de centimetri, iar vântul va sufla cu rafale de până la 85 km/h, determinând troienirea zăpezii și reducerea vizibilității sub 50 de metri.

Cod galben de viscol și vânt puternic în mai multe zone din țară

Ulterior, pentru 18 februarie, în intervalul 12:00 – 20:00, rămân în vigoare atenționări Cod galben pentru ninsori viscolite și intensificări ale vântului în Dobrogea, sudul Moldovei, estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei și în zona montană, precum și în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman.