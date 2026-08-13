Scandal uriaș în jurul lui Trump! Companiile plătesc până la 100.000 $ ca să-i vadă primele mesajele

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 21:18

Donald Trump a fost dat în judecată în Statele Unite din cauza unui nou serviciu lansat de compania care deține platforma Truth Social. Serviciul le oferă unor clienți acces anticipat la postările lui Trump, contra unor sume care pot ajunge la 100.000 de dolari pe lună.

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