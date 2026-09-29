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Politica· 2 min citire
Siegfried Mureșan, acuzații la adresa lui Grindeanu înaintea votului pentru Guvern
Siegfried Muresan și Sorin Grindeanu
Publicat29 sept. 2026, 17:50
Actualizat29 sept. 2026, 17:54
Premierul desemnat Siegfried Mureșan îl critică pe liderul PSD Sorin Grindeanu, cu câteva ore înaintea votului de învestitură din Parlament. Mureșan susține că are în jur de 200 de voturi și că mai are nevoie de 33 pentru a ajunge la majoritatea necesară formării Guvernului.
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