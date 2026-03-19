Statele Unite își mențin obiectivele în Iran: „Nu îi vom permite să obțină arma nucleară”

Statele Unite își mențin strategia în conflictul cu Iranul, iar obiectivele stabilite la începutul operațiunilor militare rămân neschimbate, a declarat secretarul apărării, Pete Hegseth, într-o conferință de presă.

Oficialul american a precizat că principalele ținte sunt distrugerea lansatoarelor de rachete ale Iranului, afectarea industriei sale de apărare și neutralizarea forțelor navale, subliniind totodată că Washingtonul nu va permite sub nicio formă dezvoltarea unei arme nucleare de către Teheran.

„Obiectivele în Iran nu s-au schimbat din prima zi” și „sunt conform țintei și planului”, a declarat Hegseth, care a avertizat că urmează noi atacuri de amploare.

„Astăzi, din nou, va fi cel mai mare pachet de lovituri asupra Iranului”, a spus acesta, adăugând că pozițiile de conducere din cadrul Gărzilor Revoluționare sunt extrem de vulnerabile.

Secretarul apărării a susținut că forțele iraniene au suferit pierderi semnificative, afirmând că submarinele Iranului au fost distruse, iar capacitatea de producție a rachetelor balistice a fost grav afectată.

„Vom termina asta”, a mai declarat șeful Pentagonului, sugerând că operațiunile militare vor continua până la atingerea completă a obiectivelor stabilite.