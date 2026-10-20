Târgu Mureș: a fost desființată o trecere de pietoni de la intersecția străzilor Mihai Viteazul și Trébely

O trecere de pietoni de la intersecția străzilor Mihai Viteazul și Trébely din Târgu Mureș a fost desființată. Pietonii trebuie să folosească trecerile din apropiere.
O trecere de pietoni din municipiul Târgu Mureș a fost desființată, iar pietonii sunt îndemnați să manifeste prudență și să folosească variantele de traversare din apropiere.
Modificarea vizează trecerea de pietoni de la intersecția străzilor Mihai Viteazul și Trébely, potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale la 19 octombrie 2026.
Pietonii trebuie să folosească trecerile din apropiere
După desființarea marcajului, persoanele care circulă prin zonă sunt sfătuite să traverseze strada numai prin locurile special amenajate, care sunt marcate și semnalizate corespunzător.
Autoritățile le recomandă pietonilor să fie atenți la noua organizare a circulației și să respecte indicatoarele și marcajele rutiere, pentru a reduce riscul producerii unor accidente.
Și conducătorii auto trebuie să acorde atenție semnalizării din zona intersecției, în contextul modificărilor aduse circulației.
Pietonii care tranzitează intersecția străzilor Mihai Viteazul și Trébely sunt sfătuiți să își planifice traversarea folosind trecerile rămase în apropiere.