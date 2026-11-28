BNR a transmis stiripesurse.ro că nu are competența de a se pronunța asupra acuzațiilor privind sistemul judiciar din raportul coordonat de Enrico Letta, prezentat pe 24 noiembrie 2026 la sediul băncii centrale.
Banca Națională a României (BNR) a clarificat poziția instituției privind raportul Assessing Romania’s Competitiveness: A 2027–2035 Strategic Outlook, realizat de Institutul Jacques Delors și prezentat pe 24 noiembrie 2026 la sediul băncii centrale. Într-un răspuns transmis exclusiv stiripesurse.ro, instituția a precizat că nu are competența legală de a se exprima asupra acuzațiilor formulate în document împotriva sistemului judiciar românesc.
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat la lansarea studiului: „Sunt pe deplin de acord cu concluziile raportului elaborat de Institutul Jacques Delors”. În replică la solicitările jurnaliștilor, purtătorul de cuvânt al băncii centrale, Dan Suciu, a susținut că această afirmație se referă strict la dimensiunea economică.
BNR a respins ideea că ar fi contribuit la elaborarea studiului sau la finanțarea acestuia. Instituția a menționat că nu deține un protocol de colaborare cu Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation), fundația privată care a comandat cercetarea, și că nu cunoaște sursele de finanțare ale proiectului.
Evenimentul a fost organizat la solicitarea fundației, motivul principal fiind participarea lui Enrico Letta, fost premier al Italiei, și a prim-ministrului României. BNR a subliniat că sala a fost pusă la dispoziție conform unei note interne din 23 octombrie 2026, iar fundația a achitat suma de 11.166,20 lei pentru serviciile de catering, apă și cafea, conform facturii nr. 209/1511 din 24 noiembrie 2026.
Raportul conține acuzații privind politizarea numirilor în magistratură și existența unor rețele informale de influență. Deși BNR susține că aceste subiecte ocupă mai puțin de 1% din document, stiripesurse.ro a semnalat anterior vulnerabilități metodologice, inclusiv lipsa referințelor bibliografice pentru anumite afirmații grave și insuficiența suportului empiric pentru concluziile generalizatoare.