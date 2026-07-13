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Un simplu control în trafic s-a transformat într-o captură importantă. Șofer urmărit internațional, reținut în Capitală

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 iul. 2026, 18:29

Un bărbat în vârstă de 54 de ani, urmărit la nivel internațional de autoritățile italiene, a fost depistat de polițiștii din București în urma unui control de rutină în trafic.

Incidentul a avut loc vineri seară, în Sectorul 5 al Capitalei. Polițiștii Secției 18, aflați în patrulare, au observat un autoturism al cărui șofer a accelerat brusc imediat ce a văzut autospeciala de poliție. Comportamentul suspect i-a determinat pe agenți să îl oprească pentru verificări.

În urma controlului, oamenii legii au constatat că bărbatul era urmărit internațional. Pe numele său existau mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare din Italia încă din 22 mai 2023.

Potrivit Poliției Capitalei, acesta fusese condamnat la un an, două luni și șapte zile de închisoare pentru mai multe infracțiuni, printre care furt calificat, tentativă de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic, deținerea și distribuirea neautorizată a codurilor de acces la sisteme informatice sau de telecomunicații, precum și utilizarea fără drept a cardurilor de credit.

După identificare, bărbatul a fost dus la sediul poliției, iar ulterior a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, care au demarat procedurile necesare pentru punerea în executare a mandatelor europene de arestare emise de autoritățile italiene.

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