Val de intervenții Salvamont: 28 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. 6 dintre ele au ajuns la spital

28 de persoane au fost salvate de pe munte

28 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, iar dintre acestea șase au ajuns la spital, a informat luni Dispeceratul Național Salvamont. Salvamontiștii au lansat un nou apel la prudență pe munte și la responsabilitate în rândul turiștilor, pe fondul numărului mare de accidente, potrivit realitatea.net.

Astfel, potrivit serviciului Salvamont România, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 25 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel: 7 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 4 apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov, 3 apeluri pentru Salvamont Neamţ, 2 apeluri pentru Salvamont Cluj, 1 apel pentru Salvamont, Alba, 1 apel pentru Salvamont Bihor, 1 apel pentru Salvamont Caraș Severin – Semenic, 1 apel pentru Salvamont Gorj, 1 apel pentru Salvamont Maramureş, 1 apel pentru Salvamont Mureş, 1 apel pentru Salvamont Prahova, 1 apel pentru Salvamont Petroşani, 1 apel pentru Salvamont Vâlcea.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 28 de persoane. Dintre acestea, 6 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, mai arată sursa citată.Totodată, S-au primit și 41 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană."Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!", transmit reprezentanții Salvamont.