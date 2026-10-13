Viaductul istoric din Sovata va fi transformat într-o promenadă panoramică. Investiție de 5 milioane de euro
Viaductul istoric din Sovata
Viaductul din Sovata devine promenadă panoramică. Investiție de 5 milioane de euro
Un proiect de reconversie a patrimoniului industrial, considerat unic în România, va transforma vechiul viaduct al căii ferate înguste din Sovata într-un traseu pietonal panoramic și într-un nou punct de atracție turistică. Primăria orașului a obținut o finanțare de peste 25,1 milioane de lei prin Programul Tranziție Justă 2021–2027 pentru reabilitarea și modernizarea acestei infrastructuri istorice.
Proiectul vizează o construcție veche de aproape 100 de ani, abandonată de aproximativ trei decenii. Prin investiția propusă, viaductul va fi readus în circuitul urban și turistic al stațiunii balneare, păstrându-și caracteristicile arhitecturale originale.
Viaductul din Sovata devine traseu pietonal și zonă de promenadă
Lucrările prevăd reabilitarea pilonilor și a grinzilor metalice, precum și modernizarea întregului traseu al fostei căi ferate înguste. Obiectivul este amenajarea unei promenade la înălțime, deasupra principalei artere rutiere de acces în oraș.
Viitorul spațiu va putea fi utilizat pentru plimbări și activități de cicloturism, urmând să includă zone verzi, iluminat public, mobilier urban și sisteme de siguranță. Suprafața amenajată va fi de aproape 6.000 de metri pătrați, iar vegetația existentă va fi completată cu arbori și arbuști.
Autoritățile locale urmăresc să păstreze aspectul istoric al construcției, valorificând arhitectura specifică infrastructurii feroviare de la începutul secolului trecut.
Investiție de peste 25 de milioane de lei pentru patrimoniul industrial din Sovata
Valoarea totală a proiectului este de 25.833.250 de lei, echivalentul a aproximativ 5 milioane de euro. Din această sumă, peste 25,1 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă asigurată prin Programul Tranziție Justă 2021–2027.
Procedura de achiziție publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor a fost lansată de Primăria Sovata, iar licitația se află în desfășurare. Valoarea estimată a contractului de lucrări este de 16,4 milioane de lei, fără TVA.
Potrivit primarului Fülöp László Zsolt, la procedură participă mai multe firme interesate de realizarea investiției, iar atribuirea contractului depinde de derularea licitației și de clarificările solicitate.
Când ar putea fi finalizată modernizarea viaductului din Sovata
După atribuirea contractului, constructorul va avea la dispoziție doi ani și jumătate pentru executarea lucrărilor. Durata totală a proiectului, de la semnarea contractului de finanțare până la finalizare, este estimată la aproximativ patru ani.
Primăria Sovata speră ca investiția să fie încheiată până la sfârșitul anului 2029 sau chiar mai devreme, în funcție de evoluția procedurilor și a lucrărilor.
Un monument de arhitectură industrială, readus în circuitul turistic
Viaductul reprezintă o componentă importantă a istoriei feroviare locale. Linia îngustă dintre Sovata și Praid nu mai este utilizată din anii 1970, iar accesul pe vechea structură a fost ulterior restricționat din motive de siguranță.
Construcția are 12 piloni dispuși pe un traseu care include o curbă, o particularitate arhitecturală evidențiată de autoritățile locale. Prin reabilitare, obiectivul va putea deveni un reper al identității urbane și o atracție suplimentară pentru turiștii care vizitează stațiunea.
Transformarea viaductului într-o promenadă panoramică urmărește atât conservarea patrimoniului industrial, cât și dezvoltarea infrastructurii de agrement și încurajarea deplasărilor nemotorizate în Sovata.
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