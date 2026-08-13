Ucraina anunță pagube importante în portul militar Novorossiisk, unde Rusia și-a mutat o parte din Flota Mării Negre

Publicat 13 aug. 2026, 07:45 Sursă realitatea.net

Patru nave ale Flotei ruse din Marea Neagră ar fi fost avariate într-un atac ucrainean desfășurat în noaptea de marți spre miercuri asupra bazei navale de la Novorossiisk, potrivit Statului Major al Ucrainei.

Distribuie articolul