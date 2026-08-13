Ucraina anunță pagube importante în portul militar Novorossiisk, unde Rusia și-a mutat o parte din Flota Mării Negre

Patru nave ale Flotei ruse din Marea Neagră ar fi fost avariate într-un atac ucrainean desfășurat în noaptea de marți spre miercuri asupra bazei navale de la Novorossiisk, potrivit Statului Major al Ucrainei.
Potrivit informațiilor preliminare prezentate de Statul Major ucrainean, printre navele avariate s-ar afla fregatele Admiral Makarov și Admiral Essen, ambele din proiectul 11356, relatează The Kyiv Independent.
Kievul mai susține că au fost afectate o navă purtătoare de rachete din clasa Buyan-M și nava de patrulare Vasil Bykov. Autoritățile ucrainene au precizat că evaluarea completă a daunelor este încă în desfășurare.
Președintele Volodimir Zelenski a descris operațiunea drept una „unică” și a afirmat că forțele ucrainene au folosit drone cu reacție Palianytsia, rachete de croazieră anti-navă Neptune și drone maritime. Printre obiectivele lovite s-ar fi numărat poziții de apărare antiaeriană, cheiuri și infrastructură portuară.
Portul Novorossiisk, situat pe litoralul rusesc al Mării Negre, găzduiește o importantă bază navală. Rusia a transferat acolo o parte semnificativă din navele Flotei Mării Negre după o serie de atacuri ucrainene asupra infrastructurii militare și a navelor aflate în Crimeea ocupată.
Mutarea a transformat Novorossiisk într-un obiectiv strategic pentru Ucraina, care încearcă să reducă libertatea de acțiune a marinei ruse în Marea Neagră și să afecteze capacitatea Moscovei de a folosi infrastructura portuară în scop militar.
Locuitorii orașului au raportat mai multe explozii în timpul nopții, în timp ce apărarea antiaeriană rusă încerca să respingă atacurile cu drone.
Un copil a murit, iar mai multe clădiri au fost avariate
Atacul a provocat și victime în rândul civililor. Guvernatorul regional Veniamin Kondratyev a anunțat că un băiat de opt ani a murit, iar alte opt persoane, printre care și un copil, au fost rănite.
Resturi de drone ar fi avariat 21 de clădiri rezidențiale și patru firme, potrivit autorităților ruse.
Martori locali au relatat, de asemenea, despre incendii în mai multe zone ale portului. Printre obiectivele despre care s-a spus că ar fi fost afectate se numără un terminal de cereale, terminalul petrolier Sheskharis și infrastructură folosită de Flota Mării Negre. Terminalul de cereale și-a suspendat temporar activitatea după atac.