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Economie· 1 min citire
Carburanții ar putea avea un nou preț de la 1 iulie. Blocajul politic complică situația
Carburanți
Prețurile la benzină și motorină ar putea crește începând cu 1 iulie, odată cu expirarea măsurilor prin care statul a limitat marjele comerciale practicate de distribuitorii de carburanți.
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