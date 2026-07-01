Conturile ROMATSA, blocate pentru plata datoriei statului român în procesul Pfizer – SURSE

Publicat 1 iul. 2026, 23:12 Actualizat 1 iul. 2026, 23:13 Sursă Realitate Plus

Lovitură pentru ROMATSA, instituția care controlează traficul aerian în spațiul aerian al României. Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, regia a fost notificată privind instituirea unei popriri pe conturi, în cadrul executării silite inițiate de Pfizer împotriva statului român. Gigantul farmaceutic a câștigat recent procesul legat de achiziția vaccinurilor anti‑COVID din perioada pandemiei, contract pe care statul român a refuzat ulterior să îl mai plătească.

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