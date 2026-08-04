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Supermarketurile iau măsuri pentru reducerea consumului de energie. Aerul condiționat și iluminatul vor fi limitate

Supermarket

Supermarket

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 15:17

Marile lanțuri de supermarketuri din România au anunțat că vor adopta o serie de măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie, în contextul stării de alertă naționale din sectorul energetic. Printre deciziile luate se numără limitarea utilizării aerului condiționat și oprirea iluminatului publicitar pe timpul nopții.

Potrivit Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), comercianții au început deja să implementeze mai multe soluții menite să reducă impactul asupra sistemului energetic, fără a afecta activitatea magazinelor sau confortul clienților.

Printre măsurile adoptate se numără utilizarea predominantă a iluminatului LED, reglarea intensității luminii în funcție de lumina naturală, instalarea senzorilor de temperatură pentru eficientizarea sistemelor de climatizare, montarea ușilor la vitrinele frigorifice, folosirea senzorilor de prezență în spațiile administrative și extinderea utilizării panourilor fotovoltaice pentru autoconsum.

Reprezentanții AMRCR au transmis că aceste acțiuni reflectă responsabilitatea membrilor organizației față de comunitățile în care activează și urmăresc diminuarea presiunii asupra sistemului energetic, fără a afecta desfășurarea normală a activităților comerciale.

Anunțul vine în contextul în care Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic. Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit marți cu principalii furnizori de energie pentru a analiza măsuri privind stabilitatea pieței și reducerea voluntară a consumului în rândul marilor consumatori.

Autoritățile au făcut apel atât la companii, cât și la instituțiile publice și populație să reducă, pe cât posibil, consumul de electricitate, pe fondul deficitului de producție provocat de secetă și temperaturile extreme din această vară.

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