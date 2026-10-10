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Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu aproape 49% în primele opt luni din 2026

Vouchere de vacanță

Vouchere de vacanță

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Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 08:06

Decontările către unitățile turistice pentru voucherele de vacanță s-au redus cu 48,95% în primele opt luni din 2026, potrivit datelor Ministerului Finanțelor centralizate de ANAT. Achizițiile din august au crescut însă cu 19,45% față de anul trecut.

În luna august 2026, angajatorii au achiziționat vouchere de vacanță în valoare de 47.663.924,66 lei, o creștere de 19,45% față de aceeași lună din 2025, când suma a fost de 39.903.193,82 lei.

În schimb, sumele efectiv decontate către unitățile turistice afiliate au scăzut cu 21,15% în august, de la 144,56 milioane de lei la 113,99 milioane de lei.

La nivel cumulativ, pentru primele opt luni din 2026, decontările către unitățile turistice s-au redus cu 48,95%, ajungând la 518,55 milioane de lei. În aceeași perioadă din 2025, suma a depășit 1,01 miliarde de lei.

Reculul s-a atenuat ușor față de finalul primelor șapte luni ale anului, când scăderea cumulată era de 54%.

Recuperarea ușoară din august nu trebuie să ne amăgească: când înjumătățești banii care intră direct în turismul românesc de la un an la altul, nu vorbim despre o simplă ajustare, ci despre o lovitură directă dată industriei. Faptul că decontările au rămas la doar jumătate din nivelul de anul trecut arată clar cât de mult a fost afectat acest sector.

Voucherele de vacanță au demonstrat că funcționează, au scos la lumină economie subterană și au susținut mii de afaceri locale. Dacă continuăm să amputăm singurul motor care menține turismul intern pe linia de plutire, riscăm să închidem unități hoteliere și să pierdem definitiv mii de locuri de muncă. Turismul românesc are nevoie de predictibilitate și susținere, nu de frâne trase

— a declarat Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) și președinte al BIBI Group4Travel Adrian Voican

Bilanțul general al primelor opt luni reflectă o pierdere netă de aproape 497,15 milioane de lei în conturile unităților de cazare și alimentație publică, cauzată de restrângerea programului și reducerea numărului de beneficiari.

Față de primele opt luni din 2024, valoarea voucherelor achiziționate și decontate de angajatori a scăzut cu 66,01% în 2025 și cu 68,51% în 2026. Decontările către unitățile afiliate s-au redus cu 24,76% în 2025, respectiv cu 61,59% în 2026.

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