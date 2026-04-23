Deficitul bugetar al României a fost anul trecut de 7,9% din PIB

Anul trecut, deficitul bugetar a scăzut față de cel din 2024 (de 9,3% din PIB), dar România rămâne ţara cu cel mai mare deficit din UE.

Deficitul total al României a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor Eurostat - anunţă premierul Ilie Bolojan.

Acesta spune că reducerea deficitului este un pas necesar pentru stabilizarea finanţelor ţării, nu un scop în sine.

Scăderea vine după măsurile de reducere a cheltuielilor, creştere a veniturilor şi utilizare a fondurilor europene - aminteşte şeful guvernului.

Premierul subliniază că fiecare punct procentual redus înseamnă mai puţine cheltuieli cu dobânzile şi mai mulţi bani pentru investiţii şi servicii publice.

La rândul său, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că această evoluţie marchează o etapă de maturizare fiscală şi recâştigare a credibilităţii economice.

Totuşi, România rămâne ţara cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, ceea ce impune continuarea măsurilor de consolidare fiscală, remarcă ministrul Finanţelor.