Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat de la 1 ianuarie. Ce pregătește Ministerul Finanțelor

Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat de la 1 ianuarie 2027. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță și măsuri de simplificare fiscală pentru companii.
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) va fi eliminat începând cu 1 ianuarie 2027.
Anunțul a fost reconfirmat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a precizat că renunțarea la această taxă face parte din măsurile avute în vedere pentru reducerea presiunii fiscale asupra companiilor și stimularea investițiilor.
Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment organizat de Camera Consultanților Fiscali, unde ministrul a discutat despre direcțiile politicii fiscale pentru anul viitor și despre pregătirea bugetului de stat pentru 2027.
Potrivit lui Alexandru Nazare, eliminarea impozitelor care pot descuraja investițiile trebuie însoțită de o gestionare mai eficientă a cheltuielilor publice. Oficialul a subliniat că autoritățile nu își doresc noi majorări de taxe, întrucât prioritatea trebuie să fie susținerea creșterii economice.
Ministrul Finanțelor a explicat că reducerea poverii fiscale trebuie dublată de măsuri concrete de diminuare a cheltuielilor bugetare și de o prioritizare mai atentă a investițiilor publice.
Simplificarea fiscală și reducerea birocrației pentru firme
Pe lângă eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, Ministerul Finanțelor pregătește un pachet de simplificare fiscală. Acesta ar urma să reducă numărul declarațiilor și volumul de birocrație cu care se confruntă contribuabilii.
Alexandru Nazare a atras atenția și asupra importanței construirii unui buget credibil pentru anul 2027. Potrivit ministrului, o planificare bugetară realistă este esențială pentru menținerea ratingului de țară al României și pentru evitarea unor costuri mai ridicate de finanțare.
Oficialul a avertizat că lipsa unor măsuri concrete de control al cheltuielilor ar putea pune presiune asupra ratingului suveran al țării, existând riscul unei retrogradări în primele luni ale anului viitor.
Autoritățile și-au propus ca bugetul de stat pentru 2027 să fie finalizat până la sfârșitul acestui an. Totodată, pentru prima dată, elaborarea bugetului urmează să fie realizată prin intermediul aplicației informatice Buget_NG.
Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027 reprezintă una dintre măsurile fiscale anunțate de Ministerul Finanțelor, cu impact asupra mediului de afaceri și a companiilor care desfășoară activități economice în România.