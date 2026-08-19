Rabla Auto 2026 se redeschide pe 25 august. Românii pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă

Publicat 19 aug. 2026, 13:20 Sursă Realitatea.net

Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie până acum în Programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de marți, 25 august, de la ora 10:00.

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