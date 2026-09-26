Advertising
Economie· 1 min citire
Rata șomajului în România. Peste 260.000 de șomeri înregistrați în luna august
FOTO: Arhivă
Publicat26 sept. 2026, 21:40
Actualizat26 sept. 2026, 22:11
Persoanele cu vârsta de peste 55 de ani reprezintă cea mai afectată categorie de pe piața muncii, potrivit datelor oficiale.
Citește și
- 11:28Lovitură pentru comerțul en-gros: afacerile din sector au scăzut. Ce arată datele despre economia României
- 16:43Motorina se scumpește puternic în UE. Care sunt țările cu cele mai mari prețuri
- 15:25Guvernul prelungește termenele pentru A3 și A7. Bacău–Pașcani intră sub noul calendar
- 10:26Guvernanta.gov.ro a fost lansată: câți bani câștigă șefii companiilor de stat. Peste 100 de persoane au cel puțin două funcții
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News