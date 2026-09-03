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Economie· 1 min citire
Uber face disponibilizări masive: 10% dintre angajați vor fi concediați și se va investi în mașini autonome
Uber face disponibiliări
Publicat3 sept. 2026, 07:42
SursăRealitatea.net
Uber, una dintre cele mai mari companii de ridesharing din lume, va elimina 10% din forța sa de muncă, pentru eficientizarea și rentabilizarea activității, în contextul crizei carburanților. La sfârșitul anului trecut, compania avea aproximativ 34.000 de angajați, potrivit raportului său anual.
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