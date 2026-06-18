Advertising
Politica· 1 min citire
Alin Tișe le cere liberalilor să voteze Guvernul Veștea
Alin Tișe
Publicat18 iun. 2026, 08:30
Sursărealitatea.net
Alin Tișe cere parlamentarilor PNL să voteze guvernul Veștea și atacă dur conducerea partidului. Președintele Consiliului Județean Cluj a declarat că Partidul Național Liberal nu poate sabota formarea unui executiv.
Citește și
- 16:02Rusia ar putea direcționa aproape jumătate din buget către război. Cheltuielile militare ar urma să crească drastic
- 15:30Grindeanu respinge varianta unui guvern minoritar PNL: „Cu ce voturi trece?”
- 14:37Zelenski amenință după atacul cu drone asupra Moscovei: „Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră”
- 14:16Despăgubiri de peste 1.000.000 RON, cerute artizanilor care au orchestrat abuzurile împotriva Realitatea PLUS. Avocatul Matei Ștefănescu explică cum vor răspunde solidar membrii CNA
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News