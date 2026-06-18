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Politica· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru: Haos pe aeroportul Geneva din cauza summitului G7 de la Evian
Ana Maria Păcuraru
Publicat18 iun. 2026, 08:46
Sursărealitatea.net
Trump, la cină cu Macron la Versailles.
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