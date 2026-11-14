Politica· 1 min citire

Anamaria Păcuraru: „America, paralizată: toate zborurile, suspendate pentru prima dată după atentatele de la 11 septembrie”

Anamaria Păcuraru / foto: Realitatea

Anamaria Păcuraru / foto: Realitatea

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Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 12:03

Statele Unite se confruntă cu o situație fără precedent de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001: toate zborurile sunt suspendate. Președintele Donald Trump solicită Congresului 30 de miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului de control al traficului aerian, în timp ce secretarul Transporturilor estimează că investiția ar putea ajunge la 50 de miliarde de dolari.

Decizia de suspendare a tuturor zborurilor readuce în atenție vulnerabilitățile infrastructurii aeriene americane și necesitatea unei modernizări urgente. Administrația Trump face presiuni pentru obținerea fondurilor necesare unui nou sistem de control al traficului aerian, menit să îmbunătățească siguranța și eficiența operațiunilor. Cele mai noi informații vin de la Washington, de la corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana Maria Păcuraru.

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