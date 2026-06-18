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Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu, după informația că Ciprian Ciucu ar urma să ajungă la DNA: „Au creat o mafie sub aparenta modernizare” - VIDEO
Anca Alexandrescu
Publicat18 iun. 2026, 12:16
Actualizat18 iun. 2026, 12:28
Sursărealitatea.net
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a reacționat după informația potrivit căreia Ciprian Ciucu ar urma să ajungă la DNA pentru a da explicații în dosare privind o posibilă deturnare de fonduri din campania electorală.
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