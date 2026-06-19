Advertising
Politica· 1 min citire
Bolojan bagă PNL în ședință de urgență. Liberalii din jurul premierului demis pregătesc Congresul Extraordinar
Ilie Bolojan și Adrian Veștea (Inquam/George Călin)
Publicat19 iun. 2026, 12:53
Sursărealitatea.net
Liderii PNL au fost convocați în acestă după-amiază, de la ora 17:00, la ședința Consiliului Național Extraordinar, programată în format online. Întâlnirea are loc într-un moment critic, în care cele două tabere se luptă simultan pentru preluarea guvernului și a conducerii partidului.
Citește și
- 17:29Netanyahu sfidează presiunile internaționale: Israelul va rămâne în sudul Libanului „cât va fi necesar”
- 16:19Liderl PNL, atac la Bolojan: „Vrea să ne transforme în partidul unui singur om”
- 15:54PSD cere suspendarea lui Dominic Fritz din USR: „Să aplice propriile standarde de integritate”
- 15:27Trump, declarație surprinzătoare despre Giorgia Meloni: „M-a implorat să fac o fotografie cu ea”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News