Bolojan nu cedează: i-ar fi spus lui Nicușor Dan că rămâne în funcție - SURSE

Întâlnire între Sorin Grindeanu și Nicusor Dan astăzi la Palatul Cotroceni, după ce ieri Ilie Bolojan a fost la președinte și, conform surselor Realitatea PLUS, i-ar fi spus că nu demisionează chiar dacă PSD îi cere asta. În urmă cu câteva ore, social democrații au fost în sedință pentru a stabili ultimele detalii pentru consultarea internernă de luni, atunci când vor decide dacă ies sau nu de la guvernare.

O întâlnire scurtă între liderul PSD, Sorin Grindeanu, și președintele Nicușor Dan a avut loc joi, la doar o zi după discuția pe care șeful statului a avut‑o cu premierul Ilie Bolojan. Contextul este marcat de tensiuni crescânde în interiorul coaliției de guvernare.

Premierul Ilie Bolojan a încercat în ultimele zile să obțină o reconfirmare a sprijinului din partea liberalilor. După întrevederea cu președintele, acesta s‑a întâlnit cu liderii PNL din Capitală, cărora le‑a transmis că nu intenționează să demisioneze - un mesaj pe care l‑a sugerat și în declarațiile publice recente.

În același timp, declarațiile președintelui Nicușor Dan nu mai indică aceeași susținere explicită pentru premier. Șeful statului a evitat să spună clar dacă îl mai sprijină pe Ilie Bolojan, însă a subliniat în repetate rânduri că își dorește menținerea actualei coaliții și respinge varianta unui guvern minoritar. Mesajele sale sugerează o preferință pentru păstrarea echilibrului politic și menținerea tuturor partidelor la guvernare.

Presiunea asupra coaliției crește, în condițiile în care luni PSD urmează să se reunească pentru a decide dacă îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, una dintre puținele opțiuni rămase pe masa social‑democraților.