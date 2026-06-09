Ce planuri comune are premierul desemnat Tomac pentru România și Republica Moldova

Sursă: realitatea.net

În eventualitatea în care va primi votul de încredere al Parlamentului, premierul desemnat Eugen Tomac pregătește trei măsuri de impact major pentru integrarea structurală a celor două state românești. Obiectivul central este reducerea influenței ruse de la Chișinău prin educație și media, strategii agreate deja în mod confidențial cu oficialii moldoveni.

„Dacă voi reuși să conving partidele să îmi acorde încrederea pentru a valida un nou guvern, am trei priorități majore pentru Republica Moldova, care pot fi implementate destul de rapid. Prima acțiune o reprezintă crearea unui spațiu comun în domeniul audiovizualului, o legislație unitară a spațiului media, astfel încât posturile de televiziune de la Chișinău să aibă acces facil în România și invers. Legislația ne permite acest lucru și, în mod natural, putem ajuta Republica Moldova în procesul de combatere a dezinformării și a rusificării. În continuare, influența presei de limbă rusă de acolo reprezintă o problemă serioasă”, a explicat Tomac.

A doua mare prioritate vizează fuziunea sistemelor de învățământ și promovarea identității naționale prin competiții și programe școlare unificate.

„Pe plan educațional, nu văd de ce nu am putea avea o curriculă comună. Noi trebuie să depășim această stare în care privim lucrurile ca pe o simplă normalitate distantă. România și Republica Moldova sunt două state independente care se respectă, dar în care locuiește același popor, și trebuie să avem curajul de a construirii punți cât mai solide pentru generațiile viitoare. De aceea, cred că trebuie să organizăm olimpiade comune, elevii să studieze aceleași materii și să integrăm profund cele două sisteme de învățământ. Există deschidere de la Chișinău; nu mi-aș fi permis să anunț public astfel de inițiative fără acordul autorităților de acolo. În plus, este foarte bine să încurajăm activitățile sportive. Mi-ar plăcea să înființăm o Cupă comună a României și Republicii Moldova. Sunt lucruri pentru care nu este nevoie de resurse financiare uriașe, ci doar de curaj”, a punctat premierul desemnat.