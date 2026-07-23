Viorel Cataramă vine la Culisele Statului Paralel cu acuzații și analize care zguduie scena politică

Publicat 23 iul. 2026, 16:44 Sursă Realitatea PLUS

România este în haos! Criza politică scapă de sub control, iar lupta pentru putere se duce cu orice preț. În această seară, Viorel Cataramă vine în platou Culisele Statului Paralel, de la 20.55, cu acuzații și analize care zguduie scena politică.

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