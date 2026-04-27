George Simion: ”Începem azi strângerea de semnături pentru moțiunea împotriva lui Bolojan. Victorie: Va semna și PSD. Moțiunea va trece!”
Liderul AUR, George Simion, anunță că partidul pregătește moțiunea de cenzură și o vor depune după 1 Mai
”Începem azi strângerea de semnături pentru moțiunea împotriva lui Bolojan. Victorie: Va semna și PSD. Moțiunea va trece!
Imediat facem anunțul, o să vă rog pe fiecare să luați semnături de la ce alți parlamentari ați contactat.
La ora 15:00 ne reunim la sala de grup etaj 3 pentru a centraliza semnăturile și a discuta strategia pentru următoarea săptămână”, se arată în mesajul intern transmis de Simion.
Liderul AUR, George Simion, a spus, duminică, la Realitatea Plus, că partidul pregătește moțiunea de cenzură pentru debarcarea Guvernului Bolojan, dar că aceasta nu este încă scrisă.
