Zelenski anunță atacuri masive pe teritoriul Rusiei: „Vor simți acest război la ei acasă”

Sursă: realitatea.net

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat o nouă etapă a strategiei militare a Ucrainei, bazată pe atacuri la mare distanță asupra unor ținte aflate pe teritoriul Rusiei.

Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu liderii statelor nordice și baltice. Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina își dezvoltă constant capacitățile de atac și urmărește să crească numărul dronelor și rachetelor lansate simultan. În prezent, armata ucraineană folosește între 300 și 350 de astfel de vectori de atac, iar obiectivul este atingerea pragului de 600 de drone și rachete lansate în același timp.

În contextul în care Rusia continuă să folosească zilnic sute de drone și zeci de rachete împotriva Ucrainei, Kievul susține că își adaptează răspunsul. Zelenski a transmis că efectele războiului trebuie să fie resimțite și de populația rusă. „Rusia va înțelege ce înseamnă acest război. Îl vor simți la ei acasă”, a avertizat liderul ucrainean. Mesajul vine în condițiile în care atacurile cu drone asupra unor obiective aflate la sute de kilometri de front au devenit tot mai frecvente în ultimele luni.

Ucraina spune că a afectat una dintre principalele rute de aprovizionare ale Rusiei

Autoritățile ucrainene susțin că Podul Cionhar, una dintre cele mai importante legături dintre Crimeea și teritoriile ocupate din regiunea Herson, a fost grav afectat în urma unui atac cu drone. Potrivit informațiilor prezentate de Kiev, podul reprezintă un punct logistic esențial pentru transportul de echipamente și provizii către trupele ruse din sudul Ucrainei. Imagini din satelit ar fi confirmat avariile produse infrastructurii, după ce autoritățile instalate de Rusia în zonă au încercat să minimalizeze efectele atacului. Este a doua lovitură importantă asupra acestui coridor în doar câteva zile.

Potrivit generalului Robert Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, traficul de aprovizionare pe această rută ar fi scăzut cu aproximativ 71% în ultimele două săptămâni. Acesta susține că numărul vehiculelor care folosesc coridorul a coborât de la aproximativ 3.800 pe zi la aproape 1.100. Ucraina consideră că această reducere afectează direct capacitatea de luptă a forțelor ruse aflate în sudul țării. Informațiile prezentate de partea ucraineană nu au fost confirmate independent.

Atacuri asupra unor obiective strategice din Rusia

Kievul afirmă că a lovit și uzina militară VNIIR-Progress din orașul Ceboksari, un obiectiv important pentru industria de apărare rusă. Potrivit autorităților ucrainene, aici sunt produse componente folosite pentru sistemele de navigație și ghidare ale dronelor Shahed, ale rachetelor Kalibr și Iskander-M, precum și ale bombelor ghidate. Ucraina susține că atacul a fost realizat cu rachete de croazieră FP-5 Flamingo. Uzina se află pe lista companiilor ruse sancționate la nivel internațional.

În aceeași operațiune ar fi fost vizate și alte obiective importante de pe teritoriul Rusiei. Printre acestea se numără rafinăria de petrol Kuibîșev din regiunea Samara, aflată la peste 900 de kilometri de linia frontului, dar și stațiile de pompare Vtorovo și Lobkovo din regiunea Vladimir. Potrivit Kievului, aceste instalații au un rol important în infrastructura energetică și logistică a Rusiei. De asemenea, Ucraina susține că un petrolier din așa-numita „flotă fantomă” folosită de Moscova pentru transportul petrolului a fost avariat în Marea Neagră.

Ucraina anunță retragerea rușilor din Peninsula Kinburn

Pe front, autoritățile de la Kiev susțin că forțele ruse au fost nevoite să se retragă din Peninsula Kinburn, o zonă strategică situată în nord-vestul Mării Negre. Aceasta oferă control asupra estuarului Nipru-Bug și a fost folosită de armata rusă pentru operațiuni împotriva regiunii Mikolaiv. Potrivit informațiilor prezentate de Ucraina, presiunea exercitată de unitățile de drone și de forțele speciale a determinat evacuarea pozițiilor rusești. Retragerea este prezentată de Kiev drept un succes important pe frontul din sud.

În același timp, comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că forțele sale au recucerit peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul anului. Acesta susține că doar în ultima lună Ucraina a recuperat mai mult teren decât a pierdut în urma unor atacuri rusești. Afirmațiile nu au putut fi verificate independent. Rusia nu a confirmat aceste informații.

Moscova revine la amenințările nucleare

Pe fondul atacurilor ucrainene și al presiunii crescânde asupra infrastructurii ruse, oficialii de la Moscova au reluat avertismentele privind utilizarea tuturor mijloacelor disponibile pentru apărarea intereselor Rusiei și Belarusului. Adjunctul ministrului rus de Externe, Mihail Galuzin, a declarat că cele două state sunt pregătite să folosească inclusiv arme nucleare dacă vor considera că securitatea lor este amenințată. În același timp, publicații apropiate Kremlinului au găzduit opinii ale unor comentatori care cer măsuri mai dure împotriva Ucrainei.

În paralel, presa ucraineană și unele surse din serviciile de informații susțin că la Kremlin au fost luate măsuri suplimentare de securitate din cauza temerilor legate de atacurile cu drone. Potrivit acestor informații, Vladimir Putin ar fi dispus verificări suplimentare ale sistemelor de securitate și supraveghere. De asemenea, au apărut relatări potrivit cărora membrii familiei liderului rus ar fi fost mutați în zone considerate mai sigure. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile ruse.