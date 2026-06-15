În culisele Summitului G7: Ana-Maria Păcuraru transmite exclusiv pentru REALITATEA PLUS

Liderii celor mai puternice economii ale lumii se reunesc la Summitul G7 pentru discuții decisive privind cele mai importante provocări internaționale, de la securitate și economie până la tensiunile geopolitice care influențează întreaga lume. Președintele SUA, Donald Trump, participă la întâlniri cu șefi de stat și de guvern și are programată o întrevedere cu Emmanuel Macron la Versailles.
Din mijlocul evenimentelor, Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă, transmite pentru REALITATEA PLUS informații exclusive, analize și detalii de ultimă oră, oferind telespectatorilor acces la culisele unuia dintre cele mai importante evenimente politice internaționale.
Accesul în zona summitului presupune un protocol de securitate extrem de riguros. De la Geneva până la Evian sunt parcurse trei filtre de control, iar la centrul de presă fiecare jurnalist este verificat nominal înainte de a primi acreditarea.
În interior, sala de presă reunește reprezentanții marilor publicații internaționale, fiecare delegație având propriul spațiu de lucru și acces permanent la fluxul oficial al summitului.
„Am trecut prin mai multe controale de securitate și acum sunt în centrul de presă, alături de jurnaliști din întreaga lume. În spatele fiecărei transmisii sunt multe ore de muncă, iar pe toată durata summitului vă voi arăta și ceea ce nu se vede la televizor – culisele G7”, a declarat Ana-Maria Păcuraru pentru REALITATEA PLUS.
Programul jurnaliștilor începe încă din naveta oficială a delegației americane și se încheie abia seara, după ore întregi de documentare, transmisiuni și analiză, cu revenirea la Geneva prin shuttle-ul pus la dispoziție de organizatori.
Pe toată durata Summitului G7, REALITATEA PLUS va aduce informații în timp real, imagini exclusive și analize direct din centrul de presă, prin intermediul Anei-Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă la acest eveniment de importanță globală.